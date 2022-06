Seks, dzieci i kawalerka. "Ograniczanie się do łóżka zabija namiętność"

To prawda, bo jak podkreśla psycholog i seksuolog mgr Maciej Ślósarek, seks sprzyja umacnianiu związku, obniża napięcie, pomaga się zrelaksować. Ważne jednak, aby czuć się swobodnie. A tym, co paraliżuje wielu rodziców w małych mieszkaniach, jest strach przed "przyłapaniem" przez dziecko. – W wielu przypadkach jest on nieuzasadniony – zapewnia ekspert. – Ważniejsze od tego, co dziecko zobaczy, jest to, jak zareagujemy i co powiemy. Seks jest naturalny, w związku jest przejawem miłości, której wynikiem jest między innymi właśnie dziecko. Otwarta rozmowa o tym, czego dziecko było świadkiem, dostosowana do jego wieku i poziomu rozwoju, jest adekwatnym sposobem zachowania – wyjaśnia mgr Ślósarek.