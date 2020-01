Antonio Banderas i Nicole Kimpel w obiektywie Marcina Tyszki. Partnerka aktora zachwycona Polakiem

Marcin Tyszka sfotografował Antonio Banderasa i jego ukochaną, Nicole Kimpel w sesji dla hiszpańskiego „Vanity Fair”. Doradczyni inwestycyjna dała znać, co sądzi o pracy naszego fotografa. Tyszka może być z siebie dumny.

Okładka "Vanity Fair" jest pierwszą, do której aktor i jego partnerka, Nicole Kimpel pozowali wspólnie. "To była wspaniała zabawa z najlepszym Antonio Banderasem" – stwierdził zachwycony.

Marcin Tyszka i Antonio Banderas

Co na współpracę z Tyszką sama Nicole? Stwierdziła, że zachwycona zdjęciem, które Polak zrobił jej i Banderasowi. Oboje wyglądają na nim na szczęśliwych i zrelaksowanych. Kimpel związała się z Hiszpanem po jego rozwodzie z Melanie Griffith. – To dla mnie nowy świat. Ale jestem osobą twardo stąpającą po ziemi i przyzwyczaiłam się do zainteresowania – wyznała w jednym z wywiadów.