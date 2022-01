Antoś potrzebuje naszej pomocy. "To było całkiem zdrowe dziecko"

- To było całkiem zdrowe dziecko. Jak skończył roczek, zauważyliśmy, że coś jest nie tak; miał słabe mięśnie, nie chodził jeszcze i dziwnie układał prawą nóżkę. Od początku chodził na palcach. Poszliśmy do ortopedy, potem do neurologa. Skierowali nas do szpitala, żeby wykluczyć, albo potwierdzić diagnozę. Wtedy wyszło, że ma dziecięce porażenie mózgowe w stopniu lekkim i połowicznym, czyli obejmujące tylko prawą stronę - tłumaczy Katarzyna Barys.