Uciekła z dziećmi od przemocowego partnera. Teraz zbiera pieniądze na remont mieszkania socjalnego

Pani Natalia wychowywała się w patologicznej rodzinie, z której trafiła do domu dziecka, a następnie do rodziny zastępczej. Życie jej nie rozpieszczało, lecz myślała, że jej los się odmieni, gdy poznała pewnego mężczyznę. Szybko jednak okazało się, że ma on problem z alkoholem. Partner zaczął się nad nią znęcać i zmuszać ją do współżycia seksualnego. Kobieta urodziła dwóch synów – Szymona i Sebastiana, a mężczyzna zaczął stosować przemoc również wobec nich. Któregoś razu mały Szymon trafił do szpitala w wyniku pobicia. W końcu pani Natalia postanowiła wyrwać się z tej okrutnej rzeczywistości.