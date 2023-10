Apelują do rówieśniczek. Chcą, by poszły na wybory

Udowadniają, że wymówki nie istnieją

- Staramy się trafić do młodych kobiet, bo same nimi jesteśmy - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską 24-letnia Jessica Koczwara, koordynatorka inicjatywy #dziewczynynawybory. - Skoro my nie lubimy, kiedy mężczyźni, osoby starsze od nas czy ktokolwiek inny próbuje układać nam życie i mówić, jak należy postępować, postanowiłyśmy, że spróbujemy dotrzeć do naszych sióstr, koleżanek i znajomych, bo tylko w taki sposób będziemy mogły wiarygodnie mówić o tym, że to "nasz" głos ma wielkie znaczenie.