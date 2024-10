Aquapark w Łodzi bez dzieci. Polacy oceniają decyzję

Łódzki Aquapark Fala otworzy swoje drzwi wyłącznie dla dorosłych. Pomysł ten promowany jest plakatem z przekreślonym zdjęciem płaczącego dziecka, co wzbudza mieszane reakcje. - To trochę dziwne, bo jednak tego typu rozrywka wydaje się być przede wszystkim dla dzieci. Te strefy powinny być rozdzielone na dziecięca i dorosłą - powiedziała reporterowi Wirtualnej Polski jedna z zapytanych kobiet. Jej zdanie podziela także kolejna respondentka. - To jest dyskryminacja dzieci. Co ciekawe, niektórzy podzielają decyzję podjętą przez przedstawicieli łódzkiego aquaparku. - Jest to potrzebne (...) Uważam, że jeden dzień wystarczy, bo czasami dzieci głośno hałasują i przeszkadzają.