Arber Bytyqi maluje kobiety na ślub. Te metamorfozy są niesamowite

Arber Bytyqi uznawany jest za jednego ze zdolniejszych wizażystów na świecie. Jego profil na Instagramie obserwuje ponad 400 tysięcy osób, a metamorfozy, które publikuje, robią wrażenie. Artystyczny make-up w wykonaniu Bytyqi zmienia kobiety nie do poznania. Do salonu wizażysty zgłaszają się panie, które w dniu ślubu chcą wyglądać wyjątkowo. Jak mówią fanki jego pracy, makijaż próbny jest tak doskonały, że nie chcą go zmywać.