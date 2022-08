Archie Battersbee nie żyje. O jego śmierci poinformowała mama

To nie pierwsza ofiara tego niebezpiecznego zjawiska. Do tej pory podejmując się wyzwania, życie straciło co najmniej siedmioro dzieci. Wielu rodziców postanowiło pozwać popularną platformę, która ich zdaniem nie podjęła żadnych kroków w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się niebezpiecznego trendu. W pozwie zwrócili uwagę m.in. na to, że za sprawą algorytmu TikToka najmłodsi użytkownicy masowo dołączali do przerażającego w skutkach wyzwania.