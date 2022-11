Argentynki idą po swoje. Tak walczą z systemem, który latami nienawidził kobiet

Od 2015 roku rząd Argentyny naprawdę zaczął działać na rzecz kobiet - priorytetem stała się sprawa kobietobójstwa. W Argentynie co 23 godziny jedna z obywatelek traci życie. W 2018 roku powstała specjalna infolinia, na którą dzwonić może każda ofiara przemocy. Argentyna dołączyła również do inicjatywy stworzonej przez ONZ. "U.N. Spotlight" to globalna kampania skupiona na zwalczaniu przemocy ze względu na płeć.