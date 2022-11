Naklejają podpaski na kamery w metrze w Iranie. To element walki o prawa kobiet

W Iranie wciąż trwają protesty osób walczących o prawa kobiet, w tym m.in. do zniesienia nakazu noszenia hidżabu. Po tym, jak funkcjonariusze tzw. "policji moralności" strzelali do ludzi w metrze, Irańczycy znaleźli inny sposób na to, by chronić kobiety przed policyjnym monitoringiem.