Zgwałcona 10-latka nie mogła dokonać aborcji. Musiała wyjechać do innego stanu

Debata dotycząca praw do legalnej aborcji przybiera w Stanach na sile. Prezydent Joe Biden ocenił, że w przypadku wygranej w wyborach partia republikańska będzie dążyła do całkowitego zakazu aborcji, a w wybranych stanach zacznie dochodzić do aresztowań kobiet podejrzanych o usunięcie ciąży.