Białe skarpety na czerwonym dywanie. Billie Eilish w nietypowej stylizacji na Oscarach 2024

Dzisiejszego wieczoru, czyli w niedzielę 10 marca, powalczy o statuetkę. Najważniejszą w branży filmowej. Przypomnijmy, że Billie Eilish jest nominowana do Oscara za chwytający za serce utwór "What Was I Made For?" z filmu "Barbie". Eksperci wskazują na nią jako faworytkę w kategorii. A jak zaprezentowała się na czerwonym dywanie?