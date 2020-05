Ariana Grande wraca do zamachu w Manchesterze w rocznicę. "Nie ma dnia, bym o tym nie myślała"

26-letnia piosenkarka okazała solidarność z ofiarami tragicznych wydarzeń, których była świadkiem 22 maja 2017 r. Grande miała ogromne poczucie winy i do dziś czuje się okropnie, myśląc o tym, co stało się po jej występie.

Zamach w Manchesterze

"Nie ma dnia, bym o tym nie myślała" – czytamy w poście Ariany Grande na Instagramie. "Przez cały tydzień będę o was pamiętać" – zwróciła się do pokrzywdzonych. Gwiazda wróciła do Manchesteru w zeszłym roku, by wziąć udział w miejskiej paradzie.