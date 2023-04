Artur Barciś był w fatalnym stanie. Po latach wyznał straszną prawdę

Jak mówi Barciś w rozmowie, syn nagle przewrócił się w piaskownicy, a następnie "dostał drgawek i zesztywniał".





- Miał bardzo wysoką temperaturę, więc szybko zapakowaliśmy go do malucha i pojechaliśmy na pogotowie. Powiedzieli, że nas nie przyjmą, bo nie mają pediatry. Pojechaliśmy do szpitala, gdzie usłyszeliśmy od lekarki, że muszą zrobić punkcję, bo bardzo możliwe, że to jest zapalenie opon mózgowych i należy się liczyć ze zgonem. Kazała wrócić do domu i zadzwonić za dwie godziny" - opisuje aktor.





Barciś spędził wraz z żoną dwie godziny na kanapie. - Trzymaliśmy się za ręce i płakaliśmy. Po godzinie Beba mówiła: "Zadzwoń już. Zadzwoń tam". Ja odmawiałem. Bałem się, że usłyszę coś strasznego. No i w końcu zadzwoniłem. Okazało się, że dziecko ma zapalenie gardła".