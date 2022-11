Artur Barciś przekazał ważny apel. "Dramatyczny wyścig z czasem"

Jak czytamy na stronie zbiórki, dziewczynka walczy z czasem. Jej rodzice zbierają pieniądze na leczenie córki terapią genową, która nazywana jest najdroższym lekiem świata. Niestety – leczenie można wdrożyć do momentu aż dziecko waży 13,5 kilograma. Idze do tej wagi brakuje zaledwie jednego kilograma, a rodzicom udało się zebrać ponad 2,4 miliony złotych, co stanowi niewiele ponad 26 procent całości wymaganej kwoty.