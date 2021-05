Artystka negowała koronawirusa. Teraz walczy z COVID-19, jej stan jest ciężki

Rachel Velberg zasłynęła nie tylko ze względu na swoją działalność zawodową, ale również poprzez głoszone teorie spiskowe. Kobieta negowała to, że koronawirus jest groźną chorobą, mówiła o nim, jako o zwykłej grypie. Obecnie twierdzi, że to nie jest zwyczajne przeziębienie. Ponieważ jest aktywna w mediach społecznościowych, apeluje przez nie do fanów, aby nie bagatelizowali zagrożenia.