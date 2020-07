Aseksualność. Czy wiesz, czym jest i w jaki sposób ją rozpoznać?

Aseksualność nie jest zaliczana do żadnego rodzaju zaburzeń czy schorzeń, więc nie można jej "leczyć". Kwestie tożsamości seksualnej we współczesnym świecie przestają być tematem tabu, w końcu dotyczą bardzo intymnej, ale codziennej sfery życia. Czym charakteryzuje się aseksualność?

Aseksualność – czym jest?

Tak naprawdę aseksualność/aseksualizm nie mieści się w jednej ramie myślenia. Bardzo często niestety mylona jest z zaburzeniami albo innymi określeniami. Najczęściej definiuje się aseksualność jako trwałe nieodczuwanie pociągu seksualnego do innych osób (tej samej albo odmiennej płci). Osoby opisujące się jako aseksualne nie odczuwają żadnych niedogodności czy uciążliwości. Najczęściej przyjmuje się, że aseksualność jest wrodzona, podobnie jak w przypadku pozostałych orientacji . Nie można traktować aseksualizmu w kategoriach zaburzenia popędu i nie jest synonimem antyseksualizmu. Osoba aseksualna nie odczuwa potrzeby kontaktu seksualnego, ale z drugiej strony rozumie, że często jest to wyraz uczuć w związku.

Aseksualność – czym się charakteryzuje?

Przede wszystkim osoby aseksualne nie odczuwają potrzeb seksualnych i nie czują pociągu do innych. Brak współżycia jest naturalnym zjawiskiem przy aseksualności. Również brak zainteresowania seksem czy erotyką to kolejne charakterystyczne zachowanie. Dużo osób utożsamiających się jako aseksualne:

Aseksualność – czy związki są możliwe?

Co prawda osoby aseksualne nie czują seksualnego pociągu do innych, ale mogą odczuwać potrzebę stworzenia związku. Odczuwają emocje i są zdolni do zakochania się. Mogą angażować się w relacje romantyczne z innymi ludźmi, ale jest to niewątpliwie utrudnione, jeśli partner nie jest także aseksualny. Taki związek wymaga dużych pokładów szczerości i zrozumienia, aby obie strony były szczęśliwe.