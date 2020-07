Ashley Graham na pierwszej okładce po porodzie. Pokazuje ciało bez retuszu

Ciałopozytywna modelka Ashley Graham to dla wielu kobiet ikona. Od lat udowadnia, że aby robić karierę w branży modowej nie trzeba mieć rozmiaru zero, a wyretuszowane zdjęcia to oszukiwanie rzeczywistości. I tym razem nie zawiodła. Jej pierwsza okładka po porodzie to wyraz prawdziwej szczerości i samoakceptacji. To jak wygląda gwiazda, może pomóc wielu kobietom.

Ashley Graham z synem (East News)