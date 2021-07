Ashley Graham promienieje w ciąży. Pokazała się w naturalnym wydaniu

Piękna bez filtra

Inne gwiazdy robią wszystko, by jak najszybciej powrócić do formy sprzed ciąży. Ashley Graham ma do tego tematu zupełnie inne podejście. Uważa, że jej ciało po ciąży jest piękne i nie boi się go pokazywać bez żadnych upiększeń. Miesiąc po urodzeniu pierwszego dziecka, pokazała się na Instagramie zupełnie nago, dokumentując wszystkie "niedoskonałości". Fani gratulują jej odwagi.