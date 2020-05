Asia Jędrzejczyk zdradza sekret dobrej zabawy, stając na „domowym ringu” ze swoimi siostrami

Gry planszowe i karciane są ulubioną rozrywką Asi, która otwarcie to przyznaje i nie ukrywa, że każdej domowej rozgrywce towarzyszą emocje. Oczywiście nie takie jak na ringu, ale jednak jest to walka o zwycięstwo. Krew, pot i łzy? Jeżeli łzy to ze śmiechu, o dwóch pozostałych nie ma mowy!

Asia w bardzo optymistycznym tonie skomentowała swój udział w projekcie:

„Jak wiecie uwielbiam aktywność. A to, że mamy teraz różne ograniczenia, nie oznacza, że nie możemy dobrze się bawić. Bo to ludzie tworzą miejsca i bliskość ludzi to dobra zabawa. Często gram w Scrabble, w UNO, angażuję do tego moje Siostry, mojego Siostrzeńca czy Rodziców. To nie tylko dobra zabawa, ale również praca dla główki. Czasami też dla mięśni, bo trzeba się nabiegać albo nagimnastykować.”