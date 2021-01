Chciała dokonać apostazji. Z kancelarii parafialnej wyprowadziła ją policja

Zula Glinicki myślała, że wystąpienie z Kościoła będzie tylko formalnością. Nie podejrzewała, że skończy się to wyprowadzeniem przez policję i mandatem. Całą sytuację opisała "Gazeta Wyborcza".

Ksiądz wezwał policję

Jak podaje "Gazeta Wyborcza", Zula zgłosiła się do kancelarii 2 stycznia, około godziny 8:30. Ksiądz, z którym miała rozmawiać, był powiadomiony o tym, że kobieta chce wystąpić z Kościoła. Kiedy Zula przekazała mu dokumenty, ten ich nie przyjął. Miał też ich nie przejrzeć. 24-latka argumentowała, że według dekretu ogólnego Episkopatu ws. wystąpień z Kościoła, ksiądz ma obowiązek przyjąć dokumenty. Duchowny nie dość, że tego nie zrobił, to jeszcze wyprosił ją z pomieszczenia i zadzwonił po policję. W rozmowie z funkcjonariuszami miał powiedzieć, że Zula "blokuje kancelarię".

– Policjanci przyjechali o godz. 9. Proboszcz powiedział im, że nie może ode mnie przyjąć pewnych dokumentów, a ja tego nie rozumiem i nie chcę opuścić kancelarii. Wtedy jeden z nich poprosił mnie o dowód. Oni sami nie przedstawili się ani się nie wylegitymowali, nie podali stopnia. Próbowałam wyjaśnić, dlaczego tu przyszłam, ale nie dali mi dojść do słowa. Mówili do mnie na ty. "Czego nie rozumiesz? Jak ksiądz mówi, że nie, to nie. Nie załatwisz tutaj tej sprawy, nie rozumiesz tego, dziewczyno? Jakaś jesteś ułomna?" – przekazała Zula w rozmowie z "GW".