Atrakcje w Rewalu dla najmłodszych. Jak ciekawie spędzić czas nad morzem z całą rodziną?

Dlaczego warto odwiedzić Rewal? Co pod względem turystycznym oferuje ta miejscowość?

Rewal to niewielka, nadmorska miejscowość w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfickim. Liczy sobie zaledwie ok. 1000 mieszkańców, jednak w okresie letnim liczba ta zdecydowanie rośnie. Wszystko to za sprawą tłumie odwiedzających Rewal turystów. Miejscowość idealnie nadaje się bowiem na miejsce letniego wypoczynku – oferuje bowiem wszystko, co potrzebne do ciekawego i atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu nad polskim morzem. Rewal z powodzeniem możemy jednak odwiedzić także poza sezonem, zwłaszcza jeśli chcemy wypocząć w spokojniejszej, bardziej kameralnej atmosferze.