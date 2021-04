Audrey Tang to jedyna taka ministra na świecie. Gdy mierzono jej IQ, zabrakło skali

Ze względu na wrodzoną wadę serca, rodzice trzymali go pod kloszem i uczyli medytacji. Prawdopodobnie właśnie ta czynność miała wielki wpływ na rozwój intelektu malucha.

Mały geniusz

Dzieci go nie lubiły. Pięciokrotnie zmieniał podstawówkę. Zawstydzał rówieśników swoją wiedzą. Różnił się od nich także emocjonalnością, o której powiedzielibyśmy "kobieca". Łatwo było wyprowadzić go z równowagi, był wrażliwy i często na agresję reagował płaczem.

W końcu miał dość prześladowań i w wieku 14 lat rzucił szkołę. Rodzice nie byli zachwyceni, ale oboje mieli nowoczesne podejście do edukacji. Uważali, że nie ma jednej drogi do zdobywania wiedzy.

Jego kariera nabrała tempa, jednak nastolatek miał coraz więcej wątpliwości co do swojej tożsamości płciowej. W końcu, w wieku 24 lat zdecydował się na korektę płci. Stał się kobietą.

Od Doliny Krzemowej do teki ministry

Pewnie mogłaby dorobić się w Kalifornii fortuny, jednak zamiast tego zdecydowała, że wystarczy jej pieniędzy do końca życia i zrezygnowała z pracy. Jej intelekt i doświadczenie sprawiły, że dostała propozycję pracy w ministerstwie cyfryzacji, a wkrótce także, tekę ministry.

Paulina Gałązka: nas aktorki nazywa się histeryczkami, gdy wyznaczamy swoje granice

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!