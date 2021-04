Oboje są po 50. Kilka miesięcy temu adoptowali siódemkę dzieci

Przeznaczenie? Bardzo możliwe

Pam i Gary mają piątkę biologicznych dzieci, które są już dorosłe i opuściły dom rodzinny. Ku zaskoczeniu żony, mężczyzna poparł ją. W jednym z instagramowych postów Gary napisał: "W głębi duszy wiedzieliśmy, że ta misja została postawiona przed nami. Jeśli nie my, to kto?".

- Myślę, że trudno jest zaufać, kiedy tak wiele zostało zabrane z twojego życia – stwierdziła Pam w rozmowie z "Today". Opowiedziała też o sytuacji, gdy jedna z dziewczynek przyszła w nocy do ich pokoju. Zapytana, czy wszystko w porządku, odpowiedziała, że chciała się tylko upewnić, że przybrani rodzice nadal są z nimi.

Willisowie dzielą się swoim szczęściem rodzinnym za pośrednictwem mediów społecznościowych. Niedawno Pam zamieściła tam wzruszający filmik, którym podsumowała swoje życie z Garym u boku. Podpisała go "Nasze życie w 15 sekund", a adopcja siódemki rodzeństwa była jednym z trzech najważniejszych wydarzeń zawartych w nagraniu.

- Oni dali nam drugą szansę na rodzicielstwo, my daliśmy im drugich mamę i tatę – mówią zgodnie małżonkowie.

