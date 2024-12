"Kazała mu opuścić dom". Jednym zdjęciem ucięła spekulacje

Katarzyna Pakosińska i gruziński książę Irakli Basilaszwili pobrali się w 2017 r. Od tej pory byli niemal nierozłączni. Ukochany prezenterki przeprowadził się nawet dla niej do Warszawy. Chętnie pojawiali się także w różnych programach, w których opowiadali o łączącym ich uczuciu.

Irakli Basilaszwili pochodzi z arystokratycznej gruzińskiej rodziny. Katarzynę Pakosińską poznał przez przypadek. Artystka kabaretowa wybrała się do Gruzji, gdzie zatrzymała się w jednym z hoteli. Nie przypuszczała, że przez przepisane jej przez lekarza leki dostanie zapaści. Na szczęście obok drzwi jej pokoju przechodził wówczas Basilaszwili, który miał uratować jej wówczas życie.

Katarzyna Pakosińska nie ukrywa, że w jej małżeństwie nie zawsze jest kolorowo. Okazuje się jednak, że ma ona sposób, by szybko rozwiązywać konflikty.

