Babcia Kasia wśród protestujących. "Nie myślę o zagrożeniu, są rzeczy ważne i ważniejsze"

- Przyjechałam tu, ponieważ my kobiety jesteśmy torturowane od 1993 roku, ta ustawa ogranicza nasze prawa reprodukcyjne, decydowanie o swoich ciałach. Ostatnie kilkanaście lat to jest szczyt wszystkiego, prawo do terminacji ciąży zostało zaostrzone, a i tak lekarze tego prawa nie respektują, kierują się swoim światopoglądem, do czego moim zdaniem nie mają prawa – powiedziała w rozmowie z Justyną Piąstą, dziennikarką WP Kobieta.