Zalej wodą i wymocz stopy. Suche pięty będą wspomnieniem

Wiele osób zastanawia się, dlaczego pięty nie prezentują się zbyt dobrze. Okazuje się, że powodów może być kilka. Warto wiedzieć, że pojawianie się martwego naskórka na naszym ciele (również na stopach) to całkowicie naturalna sprawa. Jeśli jednak nie pozbywamy się go regularnie, nasze stopy nie będą prezentowały się zbyt dobrze.

Ogromny wpływ na wygląd stóp ma również obuwie, a nawet nasze geny. Nie bez znaczenia jest także niedobór witamin E, B3 oraz C

Wiosną jeszcze większą uwagę zwracamy na wygląd naszych stóp. Zależy nam na tym, aby pięknie prezentowały się w odkrytym obuwiu jednak, aby to było możliwe, musimy najpierw odpowiednio o nie zadbać.

W tym przypadku należy wlać do miski cztery litry wrzącej wody. Następnie wsypać do niej szklankę siemienia lnianego. Kiedy woda ostygnie, można bez przeszkód wymoczyć w niej swoje stopy. Na sam koniec wystarczy już osuszyć nogi ręcznikiem i zaaplikować na nie krem nawilżający lub regenerujący. Zabieg należy powtarzać minimum raz w tygodniu.

