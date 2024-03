Dodaj zamiast soli. Ziemniaki ugotują się jak nigdy

Ziemniaki gotowane bez soli – czy mogą być smaczne? Choć wielu osobom trudno to sobie wyobrazić, ograniczenie spożywania soli jest możliwe, w dodatku bez utraty wartości smakowych. Nawet potrawy, które wydają się niemożliwe do przygotowania bez minimalnego dodatku tej przyprawy, będą pyszne. W tym również ziemniaki, bo wcale nie muszą być gotowane w osolonej wodzie. Patent ojca Jana Grande zupełnie zmienia podejście do tego prostego dodatku do wielu polskich dań.