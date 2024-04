Babciny trik na piękną cerę. Pomoże tani produkt z PRL‑u

Chociaż jest przez większość osób pomijane, to warto pamiętać, że mydło potasowe wcale nie poszło w odstawkę. Ten niedrogi kosmetyk, zwany potocznie szarym mydłem , sprawdzi się w codziennej pielęgnacji cery. Bez zbędnej chemii i nieznanego składu, podawanego w kolorowych opakowaniach drogeryjnych produktów, możesz przywrócić blask swojej skórze.

Szare mydło jest naturalnym produktem, który od dawna jest używany do pielęgnacji skóry. Chociaż jest proste i pozbawione syntetycznych dodatków, może być bardzo skuteczne w różnych aspektach pielęgnacji twarzy i skóry. Przede wszystkim pomaga w walce z trądzikiem, oczyszcza skórę, a także świetnie sprawdzi się jako domowy peeling.

Na oczyszczoną i suchą twarz nałóż pastę, unikając okolic oczu, ust i brwi. Po około 10-15 minutach zmyj miksturę z twarzy za pomocą ciepłej wody. Nie pozwól, aby całość zastygła, ponieważ może to doprowadzić do niepotrzebnego napięcia skóry.

Długotrwałe utrzymywanie się w tej samej pozycji często prowadzi do opuchlizny dłoni i stóp. Szare mydło może być skutecznym rozwiązaniem tego problemu. Taki rodzaj kąpieli nie tylko zmniejsza obrzęki, ale również przynosi ulgę w przypadku odcisków, nagniotków i innych uszkodzeń skórnych. Aby przygotować taką kąpiel, należy do naczynia dodać ciepłą wodę i rozpuścić w niej mydło w stosunku 4:1, a następnie moczyć dłonie lub stopy przez 15 minut.

