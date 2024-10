"Back to the office", czyli dress code na nowych zasadach

"Back to the office"

Jesień to koniec wakacji i powrót do pracy. Jak powinny wyglądać nasze stylizacje? Czy dress code nadal jest istotny?

Powrót do biura po długim okresie pracy zdalnej zmienia nie tylko nasze nawyki, ale również podejście do ubioru. Pandemia sprawiła, że przez długi czas nasza garderoba była zdominowana przez wygodne ubrania – dresy, legginsy czy luźne swetry.

Jednak wraz z powrotem do biur, wiele osób zastanawia się, jak dostosować swój styl do nowej rzeczywistości. Dress code biurowy, który kiedyś był zdominowany przez sztywne zasady i formy, ewoluuje. Jak wygląda dzisiejszy "back to the office" dress code? Na nowych zasadach, bardziej elastyczny, ale wciąż profesjonalny.

Nowe zasady dress code’u

1. Smart casual – smart casual to styl, w którym można łączyć eleganckie elementy, takie jak marynarki czy koszule, z nieco luźniejszymi elementami, jak chinosy, jeansy czy sneakersy. To kolejny popularny wybór, który zapewnia balans między formalnością a wygodą. Klucz to dobór tkanin i fasonów, które nadają sylwetce profesjonalny wygląd.

2. Mix elegancji i casualu – klasyczny zestaw biurowy wcale nie musi oznaczać marynarki i krawata. Współczesny dress code pozwala na większą swobodę w komponowaniu stylizacji. Możesz zestawić eleganckie spodnie z casualowym T-shirtem pod marynarką lub jeansy w ciemnym kolorze z elegancką koszulą. Ważne jest, by zachować odpowiednią równowagę – wygodne ubrania nie muszą oznaczać, że są niechlujne.

3. Obuwie na nowo – elegancki garnitur możesz połączyć również z butami sportowymi. Współczesny dress code pozwala na większą swobodę także w kwestii obuwia. Szpilki nie są już jedyną opcją dla kobiet, a mężczyźni coraz częściej zamieniają klasyczne, skórzane półbuty na stylowe sneakersy. Eleganckie buty na płaskim obcasie, mokasyny czy oxfordy to wygodne alternatywy, które nie ustępują profesjonalizmem klasycznym rozwiązaniom.

4. Wygodne materiały – kluczem do współczesnego dress code'u są odpowiednie materiały. Wzrost popularności elastycznych, oddychających tkanin sprawił, że ubrania, które wyglądają elegancko, są teraz znacznie wygodniejsze. Wybieraj miękkie dzianiny, elastyczne bawełny, a także przewiewne, naturalne materiały jak len czy wełna merino.

5. Personalizacja stylu – dzisiejszy dress code biurowy daje przestrzeń na wyrażenie swojego stylu. W odróżnieniu od sztywnych zasad sprzed lat, pracownicy mogą bardziej eksperymentować z modą, co nie tylko pozwala na większą swobodę, ale również buduje pewność siebie. Klucz to dostosowanie stroju do stanowiska i branży, a jednocześnie dodanie elementów, które podkreślają indywidualny styl.

6. Neutralne kolory z akcentami – w biurze sprawdzą się klasyczne kolory, takie jak granat, szarość, biel i czerń, które nadal są podstawą eleganckiego wyglądu. Jednak współczesny dress code pozwala na dodanie wyrazistych akcentów. Kolorowe buty, ciekawe torebki czy stylowe dodatki mogą nadać stylizacji indywidualny charakter i przełamać monotonię klasyki.

Jak wygląda dzisiejsza moda biurowa? © Getty Images | Franziska & Tom Werner

Komfort oraz styl

Nowoczesne podejście do dress code’u biurowego łączy w sobie elementy formalności z wygodą, której nauczyliśmy się podczas pracy zdalnej. Większość firm, które kiedyś wymagały ściśle formalnego ubioru, zrozumiała, że dobrze ubrany pracownik to niekoniecznie ten, który nosi garnitur lub ołówkową spódnicę. Liczy się teraz równowaga między komfortem a odpowiednią prezencją.

Jednym z głównych trendów, który wyróżnia dzisiejszy dress code, jest business casual. To kompromis między pełnym formalizmem a swobodą. Pracownicy mogą nosić bardziej komfortowe ubrania, ale wciąż zachować profesjonalny wygląd. Garnitury i garsonki coraz częściej są zastępowane przez zestawy, które łączą elegancję z casualowym luzem.

Jak dobrać dress code do branży?

Choć nowe zasady dress code’u dają większą swobodę, to jednak kluczowe jest dostosowanie stroju do charakteru pracy i branży. W bardziej kreatywnych branżach, takich jak marketing czy IT, stylizacje mogą być luźniejsze i bardziej eksperymentalne, co oznacza więcej miejsca na modowe zabawy. Natomiast w sektorach takich jak finanse czy prawo, gdzie formalność jest bardziej pożądana, dress code może wciąż wymagać nieco bardziej klasycznych wyborów – eleganckich garniturów i sukienek.

Dress code biurowy nie jest już tak sztywny jak kiedyś © Getty Images | Dimensions

"Back to Office" – przykłady stylizacji

• Dla kobiet: Zamiast klasycznej garsonki wybierz spodnie cygaretki w neutralnym kolorze, elegancką bluzkę oraz oversize’ową marynarkę. Do tego dodaj stylowe mokasyny i minimalistyczną biżuterię. Alternatywnie, sukienka midi o luźnym kroju połączona z płaskimi butami i delikatnym kardiganem również wpisze się w nowoczesny dress code.

• Dla mężczyzn: Elegancka koszula z bawełny w połączeniu z chinosami i sportową marynarką to idealny przykład stylu smart casual. Sneakersy o minimalistycznym kroju w neutralnym kolorze nadają się świetnie do tego zestawu, podkreślając komfort, ale też profesjonalny look. Można też wybrać casualową koszulę w kratę, a do tego eleganckie spodnie i skórzane buty.

Smart casual to teraz popularny wybór © Getty Images | FreshSplash

Powrót do biura w nowym stylu

Powrót do biura to również doskonała okazja, aby na nowo przemyśleć swoją garderobę. Nowoczesny dress code to już nie tylko zasady, ale przestrzeń do wyrażenia swojej osobowości poprzez styl. Współczesna moda biurowa daje możliwość łączenia wygody, którą cenimy od czasów pracy zdalnej, z profesjonalnym wyglądem, który wciąż jest kluczowy w świecie biznesu.

Nasza garderoba do biura może być wygodna oraz pełna kreatywnych rozwiązań. Łącz elegancję z funkcjonalnością. Profesjonalizm, wygoda oraz indywidualny styl to przepis na sukces przy tworzeniu biznesowych stylizacji.

© Materiały WP

