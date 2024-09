Królowa Letizia w "powycinanej" koszuli. Wyznacza nowe trendy?

Królowa Letizia postawiła na błękitną koszulę w białe prążki o modnym, skróconym kroju. Ale to nie wszystko. Model zwraca uwagę przede wszystkim ze względu na symetryczne wycięcia, które zaczynają się na wysokości dekoltu, a kończą na kołnierzyku. Takie oryginalne rozwiązanie to nowość, która, mamy nadzieję, wejdzie do mainstreamu, bo jest warta tego, by zyskać rozgłos.