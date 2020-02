BAFTA 2020. Bradley Cooper i Irina Shayk pozują razem

Po gali BAFTA Bradley Cooper i Irina Shayk pozowali do jednego zdjęcia, obejmując się i uśmiechając. Fotografia zachwyciła internautów, którzy liczą na poprawę ich relacji.

Irina Shayk i Bradley Cooper na jednym zdjęciu (Getty Images)

Bradley Cooper i Irina Shayk pojawili się na rozdaniu nagród BAFTA. Wygląda na to, że mimo rozstania utrzymują dobre relacje. Aktor i modelka chętnie pozowali do wspólnego zdjęcia i wyglądali naprawdę pięknie.

Bradley Cooper i Irina Shayk na jednym zdjęciu Na after party gali, British Vogue x Tiffany & Co, Irina Shayk wybrała zjawiskową kreację złożoną z cielistego body i siateczki z kryształkami. Do tego postawiła na dodatki w postaci delikatnych kolczyków oraz naszyjnika. Bradley Cooper wybrał natomiast klasyczny garnitur, muszkę i czarną kamizelkę.

Chociaż nic na to nie wskazywało, aktor nie miał nic przeciwko temu, aby pozować do jednego zdjęcia ze swoją byłą partnerką. Cooper uśmiechał się do zdjęcia i wyglądał na szczęśliwego. Zdjęcia z wydarzenia zachwyciły fanów. Niektórzy zaczęli podejrzewać, że słynna para może jeszcze do siebie wrócić.

"Bradley i Irina są znowu razem?", "Wyglądają pięknie", "To dowód na to, że można przyjaźnić się ze swoim byłym partnerem", "Mam nadzieję, że wrócili chociaż do przyjacielskich stosunków", "Wyglądają jak piękna para" – pisali internauci.

