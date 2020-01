WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Magdalena Tatar 31-12-2019 (12:01) Bajeczne bluzki na karnawał. Aż trudno wybrać jedną Nie masz ochoty na sukienkę albo brak ci kasy na wystrzałową, karnawałową kreację? Wystarczy przejrzeć szafę i wybrać efektowną bluzkę, którą z powodzeniem założysz do prostej spódnicy lub niezawodnych czarnych rurek. Zamiast sukienki możesz wybrać koszulę w kwiaty i... efektowne klipsy (iStock.com, Fot: iStock) Czas szaleństwa – bluzka na karnawał Rzadko zdarza się czas, w którym możemy bawić się tak często, jak w karnawale. Ten okres często podkreślamy też strojem. Nie musi to oznaczać balowych sukni, kreacji obszytych cekinami czy drogich sukienek, które często wkładamy jeden raz. Wyjątkowo okres karnawału może podkreślić akcent stroju – np. oryginalna bluzka. Nie unikajmy modeli z transparentnych materiałów lub z seksownymi wycięciami. Do pracy raczej ich nie włożymy, a ich powabny styl doda każdej kobiecie nieco tajemniczości i seksapilu. Niektóre z takich bluzek z prześwitami czy wycięciami są delikatne i stonowane (np. modele z tiulowymi rękawkami), inne z kolei – naprawdę odważne… Efektowne body Seksowne body może pełnić funkcję bluzki, odzieży modelującej pośladki lub brzuch, a także stanowić seksowny element bielizny. Charakter tego ubrania określa najczęściej materiał, z którego body zostało uszyte. Na co dzień body to idealna bluzka, która nigdy nie będzie brzydko się marszczyć nad górną krawędzią spodni, a praktyczne zapięcie w kroku zapewni nam wygodę. W karnawale może być przykuwającą wzrok bluzką np. z głębokim dekoltem na plecach. Takie body dobierz np. do spodni ze skóry ekologicznej lub spódnicy z falbaną. Bluzka z nutką szaleństwa… Wśród setek marek odzieżowych i tysięcy ubrań dość trudno wybrać coś równocześnie ładnego i niebanalnego. Oryginalne bluzki szybko się nudzą, a te proste wydają się mdłe. Pomocne w trudnym wyborze mogą okazać się świetne okazje na oryginalne, ostatnie sztuki bluzek i koszul, po które na co dzień nie sięgamy… z braku odwagi. W atrakcyjnej cenie kupimy np. świetną bluzkę z tiulu, koszulę z bajecznie kolorowym haftem lub bluzkę z fantazyjnymi rękawami. Użyj wyobraźni i stwórz z oryginalną bluzką wymarzony zestaw, a na karnawałowej imprezie wzbudzisz zazdrość niebanalną stylizacją i kreatywnym podejściem do mody. Brak pomysłu na strój? Wybierz białą koszulę To nie żart. Biała koszula zawsze prezentuje się nienagannie, odmładza, delikatnie wyszczupla, podkreśla kobiecą urodę i… jest jak kameleon. W zależności od tego, jakie dodatki do niej wybierzesz, przybierze ich styl. Warto skusić się na klasyczne zestawienie: biała koszula, czarne spodnie bądź spódnica, a także sporo biżuterii w kolorze srebrnym lub złotym. Do tego koniecznie usta na czerwono!