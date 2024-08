Żona wiedziała, że był gejem. Skomentowała to po jego śmierci

Krzysztof Kolberger i jego przyszła żona, Anna Romantowska, poznali się już w szkole teatralnej. Po studiach występowali wspólnie m.in. w Teatrze Narodowym w Warszawie. W latach 70. zdecydowali się na ślub. Wspólnie doczekali się córki, Julii, która częściowo poszła w ich ślady i została reżyserką. Mimo rozwodu, który miał miejsce w latach 80., do końca pozostali przyjaciółmi. Kolberger zmarł 7 stycznia 2011 roku. Chorował na raka nerki.

Choć wiedziała, że jej były mąż był homoseksualny, nigdy sama nie wyjawiła tego publicznie. Zrobił to na antenie TVP Info Jarosław Jakimowicz, który zdradził orientację seksualną artysty 10 lat po jego śmierci. Wywołał tym ogromną sensację.

"Jest ok być córką geja". Córka Krzysztofa Kolbergera wyznaje, że ojciec bał się przyznać do swojej orientacji seksualnej

Anna Romantowska i Julia Kolberger nie pozostały mu dłużne. W związku ze słowami Jarosława Jakimowicza, odniosły się publicznie do orientacji seksualnej Kolbergera.

Wypowiedź córki uzupełniła Romantowska, która dodała, że już dawno trzeba było powiedzieć otwarcie o orientacji seksualnej Kolbergera, by uniknąć takiej sytuacji.

Romantowska o ujawnieniu orientacji męża: Dawno trzeba było to zrobić

