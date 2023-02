Bała się tego związku. 10 lat później wciąż jej to wytykają

Bała się, co ludzie powiedzą

Boczarska i Banasiuk poznali się w 2014 roku. Aktorce już wtedy towarzyszyły wątpliwości, jak zostanie to odebrane. - Długo się wahałam. Miałam problem, że on jest młodszy. Nie wiedziałam, czy mogę sobie pozwolić na ten związek. Czego się bałam? Może najzwyczajniej w świecie tego, co ludzie powiedzą. Nie jest fajnie, gdy ciągle przypominają ci, że jesteś od niego starsza, że twój zegar biologiczny tyka - mówiła w wywiadzie dla "Pani".