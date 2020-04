"Zatrzymaj aborcję". Magdalena Boczarska: "Jestem mamą i nie akceptuję aborcji jako środka antykoncepcyjnego"

Głos w sprawie zabrała również Magdalena Boczarska, która powiedziała, że jest przeciwna wykorzystywaniu aborcji jako środka antykoncepcyjnego. Popiera jednak prawo do wyboru. "Podjęcie decyzji o niej w najbardziej tragicznych sytuacjach, jak zagrożone życie matki, śmiertelna choroba płodu czy gwałt to często jedyne humanitarne wyjście, by żyć dalej. I skrajnie osobiste doświadczenie" – wyjaśniła.

Aktorka przyznała, że dla niej to nieludzkie, żeby w czasach pandemii kobiety musiały walczyć o prawo do wyboru. "Teraz, w obliczu walki z pandemią, gdzie wsparcie potrzebne jest na tylu frontach, znowu zmuszacie nas do walki o godność? Co jest z wami nie tak? Protestujemy i niezmiennie mówimy wam nie! Dla własnego bezpieczeństwa jesteśmy zamknięci w domach, ale ust nam nie zamkniecie" – deklarowała.