"Baliśmy się cieszyć". Małgorzata i Radosław Majdanowie o in vitro

Niedawno Majdanowie w rozmowie z tygodnikiem "Viva" szczerze opowiedzieli o staraniach, jakie podjęli w związku z ciążą. Były piłkarz w wywiadzie stwierdził, że o metodzie in vitro należy mówić głośno: "Małgosia każdego dnia dostaje wiadomości, że nasz przypadek dał komuś nadzieję i siłę, żeby spróbować. In vitro to dar życia" - tłumaczył.