Barbara Brylska miała przed sobą obiecującą karierę. Wszystko zmieniło jedno zdarzenie

Kariera w cieniu tragedii

Barbara Brylska w 1971 roku wyszła za mąż za ginekologa Ludwika Kosmalę, z którym doczekała się dwójki dzieci: córki Basi (rocznik 1973) oraz syna Ludwika (rocznik 1982). Niestety i to małżeństwo nie wytrzymało próby czasu i mąż aktorki odszedł do młodszej Ewy Sałackiej.

Przez wiele lat kariery aktorskiej Barbara Brylska miała do czynienia z Małgorzatą Braunek, z którą czasem popadała w konflikt ze względu na powierzane im role. Ich dzieci, czyli Basia Kosmal i Xawery Żuławski znali się od dziecka. Nikt nie przypuszczał, że w niedalekiej przyszłości losy obu ówczesnych gwiazd kina szybko się połączą w tragicznym kontekście.

Basia Kosmal urodą doścignęła swoją mamę – pracowała jako modelka w Paryżu i Tokio, a także szykowała się do podróży do Nowego Jorku. Była także brana pod uwagę do roli Heleny Kurcewiczówny w filmie Jerzego Hoffmana "Ogniem i mieczem". Niestety plany nie zostały zrealizowane.