Przemysław Czarnek nie zwalnia tempa. Ma nowy pomysł dotyczący studiów

"Ja to ogłosiłem w sobotę na konferencji w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim - konferencji poświęconej kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Ogłosiłem, że dążymy do tego, ażeby w nowym okresie ewaluacyjnym nauki o rodzinie stały się dyscypliną naukową, czyli podnosimy nauki o rodzinie - które są kierunkami studiów - do rangi dyscypliny naukowej" - powiedział.