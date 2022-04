Barbara Kurdej-Szatan mogła stracić wszystko. Po tym, co zrobiła, trudno będzie się podnieść

Podkreśla, że zareagowała pod wpływem impulsu. Jak sama zaznacza - zrobiła, co czuła. - Zobaczyłam okropny filmik i miałam w sobie takie emocje, że nie zastanawiałam się nad niczym – wspomina. Zareagowała tak też dlatego, że jest matką. - Jak patrzę na mojego małego Henia, który miał wtedy roczek z hakiem... I jak przeczytałam, że jakieś dziecko zmarło, które tułało się z rodzicami... To jest okropne - komentowała aktorka. - Jak sobie wyobrażam, że mój Henio by marzł, cierpiał i umierał, to nie mogę tego znieść. To coś potwornego.