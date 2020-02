Barbara Kurdej-Szatan na gali Telekamery 2020. Postawiła na mocny kolor i niecodzienne dodatki

Barbara Kurdej-Szatan pozowała wraz z mężem na Telekamerach 2020. Wzrok przyciąga jej suknia w intensywnym kolorze oraz osobliwe kolczyki.

Barbara Kurdej-Szatan na uroczystej gali pojawiła się czarno-żółte kreacji do samej ziemi. Aktorka wyróżnia się z tłumu dzięki nietypowej biżuterii.

Aktorka postawiła na dodatki w postaci pasującej do kreacji welurowej kopertówki ze złotym brzegiem oraz również złotej biżuterii w postaci aż trzech pierścionków oraz nietypowych kolczyków. To właśnie kolczyki zwrócił naszą szczególną uwagę. Jeden z nich jest większy, o kulistym kształcie, a drugi mniejszy, ale połączony z masywnym, długim łańcuchem. Chociaż ten rodzaj biżuterii nie należy do zbyt subtelnej, z pewnością pomógł aktorce wyróżnić się na tle innych gwiazd.