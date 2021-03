Barbara Kurdej-Szatan o hejcie w Internecie. "Tam nagle wszyscy są odważni i dużo piszą"

Barbara Kurdej-Szatan udzieliła szczerego wywiadu, w którym opowiedziała o swoim stosunku do przykrych komentarzy w Internecie. Te nie rzadko były kierowane w jej kierunku. Aktorka powiedziała, że często bywa obiektem kpin i krytyki, czego czasami nie puszcza płazem.

Barbara Kurdej-Szatan rozmawiała z portalem kobieta.pl. W wywiadzie przekazała, że hejt w Polsce zaczął się bardzo mocno rozkręcać, szczególnie w sieci. Dodała, że trzeba obecnie uważać na każde słowo podczas publikacji postów m.in. na Instagramie.

"Będąc matką dwójki dzieci, w tym kilkumiesięcznego bobasa nie byłam w stanie ostatnio uważać na to wszystko. Często się robi coś na szybko" – skomentowała Kurdej-Szatan.

Warto przypomnieć, że jakiś czas temu celebrytka wypoczywała na egzotycznych plażach Zanzibaru. Część portali internetowych i internautów zarzuciła jej nieetyczność. Uznano, że pozowanie z ekskluzywnym i drogim wózkiem wśród wianuszka dzieci tubylców jest niestosowne. Zanzibar to biedy kraj, choć widoki i przyroda zapierają dech w piersiach.

"Miałam momenty załamania"

Kurdej-Szatan w rozmowie z portalem powiedziała, że miała trudne momenty po fali krytyki jaka się na nią wylała. Nie podkreśliła, że chodziło o zdjęcia z wakacji, ale dała do zrozumienia, że ostatnio ciężko było jej sobie poradzić z "nagonką".

"Miałam momenty załamania. Myślałam po co to prowadzić (profil na Instagramie – przyp.red.), ale z drugiej strony ja to lubię. (…) Nie zamknę tego, bo to lubię" – stwierdziła aktorka.

Na koniec dodała, że jak spotyka się z nieuzasadnioną krytyką zdarza się jej wybuchnąć i złośliwie odpowiedzieć "trollom".

Dodała również, że nigdy nikt nie zwrócił jej osobiście uwagi, że coś źle robi. Powiedziała, że w Internecie można dużo napisać, że nagle wszyscy są odważni.

Przez kilka dni żywiła się, jedząc to, co znajdzie i co dadzą jej ludzie. Na własnej skórze - program Moniki Sikorskiej

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl

(tu jest link jeśli podlinkowanie nie zadziałało - sprawdźcie https://www.facebook.com/groups/126020819449720)