Barbara Kurdej-Szatan pokazała się fanom w nowej fryzurze. Nie wszyscy są zachwyceni

Barbara Kurdej-Szatan opublikowała zdjęcie, na którym pozuje w zupełnie nowej fryzurze. Fani porównali ją do Ewy Drzyzgi.

Barbara Kurdej-Szata pokazała, że ma do siebie dystans. Na każdym selfie wygłupiała się, robiąc zabawne miny. "Czarnulką być" – opisała zdjęcie. Trzeba przyznać, że aktorka, której charakterystycznym elementem wyglądu są jasne długie włosy, w takiej odsłonie prezentowała się zupełnie inaczej. Nie wszystkim internautom przypadła do gustu taka stylizacja.

Wiele osób porównało Barbarę Kurdej-Szatan do Ewy Drzyzgi, twierdząc, że w takich włosach jest łudząco podobna do dziennikarki. "Rany, myślałam, że to pani Ewa Drzyzga", "Na pierwszym zdjęciu jest pani do niej bardzo podobna", "Pierwsza myśl, że to Ewa Drzyzga" – pisali internauci.