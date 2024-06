"Najstarsza matka w Polsce" nie żyje. Oto co powiedziała sąsiadka

Według informacji podanych przez "Super Express", Barbara Sienkiewicz zmarła w nocy z 6 na 7 czerwca w swoim mieszkaniu w Warszawie . Ok. godz. 3:00 na miejscu pojawiła się policja oraz dwie karetki. Lekarz stwierdził zgon 69-latki.

- To bardzo smutne. Ona długo chorowała - skomentowała w rozmowie z "SE".

9-letnie bliźnięta niedawno przystąpiły do pierwszej komunii świętej.

