Bardzo kobiece smartwatche. 4 propozycje dla aktywnych

Bez kompromisów

Trzecia propozycja to ponownie Garmin, tym razem model Venu 2s z wyświetlaczem AMOLED, który ma funkcję Always-on, dzięki czemu wyświetlacz jest włączony przez cały czas. Kopertę wykonano ze stali nierdzewnej, a ekran zabezpieczono szkłem Corning Gorilla Glass 3. To wszystko sprawia, że zegarek wytrzyma zanurzenie do 5 ATM. Dobre wrażenie robi też bateria, która według producenta wytrzymuje do 11 dni w trybie zegarka i do 22 godzin w trybie GPS. Wśród ciekawych funkcji dla aktywnych jest np. Health Snapshot, która w trakcie trwającej 2 minuty sesji rejestruje kluczowe parametry organizmu i zapisuje raport w aplikacji. Funkcja Body Battery pozwoli ustalić, kiedy jest czas na odpoczynek, a kiedy na aktywność.