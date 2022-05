Bardzo źle znosi ciążę. Jej mąż nie ma zamiaru pomóc jej w obowiązkach domowych

Mężczyzna nie potrafi gotować i sprzątać, a internautki nie mają wątpliwości, że jest po prostu leniem

"Mój mąż nie potrafi ugotować nic poza mrożonymi gotowymi daniami, a dom jest w tym momencie w zupełnym nieporządku. (…) On ma 36 lat i nie potrafi gotować ani sprzątać. (…) Raz poprosiłam go, by umył zlew, to on wytarł go papierem toaletowym. (…) Wiem, że jestem żoną, która zostaje w domu, ale w tym wieku z pewnością powinien potrafić zrobić te rzeczy, gdy ja nie mam takiej możliwości z powodu ciąży czy choroby" – napisała zdenerwowana ciężarna.