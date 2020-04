Baron rozpieszcza Blankę Lipińską. Podarował jej drogi gadżet

Para spędziła wspólnie Wielkanoc, była przyłapana przez paparazzi na zakupach oraz spacerach. Ostatnio muzyk podarował Blance Lipińskiej luksusowy prezent. Stylowy wzmacniacz do głośników, za prawie 2 tysiące złotych. Zapewne również i on sam skorzysta z niego podczas słuchania ulubionej muzyki, ale możliwe, że dzięki profesjonalnemu sprzętowi Blanka Lipińska odnajdzie w sobie pasję muzyczną.

Słuchanie muzyki sprawdzi się również podczas gotowania. Blanka Lipińska chętnie pokazuje, jak przygotowuje posiłki dla Barona o każdej porze dnia i nocy. Co ciekawe taki tryb życia dał się jej już trochę we znaki. Lipińska przyznała, że przytyła w ostatnim czasie.

"Okazało się, że w trakcie kwarantanny jakimś dziwnym trafem, bo nie wiem, jak to się stało, utyłam 4 kg. 4 kg przy wzroście 160 cm to dużo. Jak ja to zrobiłam? Jeszcze, żebym naprawdę, z jako taką pasją jadła, a ja tylko raptem podjadam! Najgorzej. Nie podjadajcie!" - zaapelowała.