Bartek podejrzewa żonę o zdradę. Kobieta woli spędzać czas z szefem, a męża nazywa "nudziarzem"

Bartek zauważył, że jego żona bardzo zbliżyła się do swojego szefa. Zaniepokojony zaczyna podejrzewać ukochaną o romans z przełożonym.

"Gdy dostaliśmy zaproszenie od jej koleżanki z pracy na wesele, to stanowczo mi powiedziała, że nie jedziemy, bo wtedy nasza córka miała około roku. Po pewnym czasie oznajmiła jednak, że idzie z szefem. Później, jak płynęli do Norwegii, to spali we wspólnej kajucie. Jak jeżdżą na kilka dni to zawsze trudno się do niej dodzwonić, przesiaduje z nim na kolacjach do późna. Śpią w wynajętych mieszkaniach, jakiś kawalerkach. Dziwi mnie to, bo u mnie w firmie śpimy osobno mężczyźni i kobiety - w pokojach hotelowych" – napisał Bartek. "Teraz to się trochę uspokoiło, ale wcześniej to wiecznie o nim gadała, jaki on świetny, a mnie wyzywała od dziadów i nudziarzy itd. Mimo że nie zarabiałem mało i zawsze staram się, żeby w domu niczego nie brakowało. Jestem ciekaw waszego zdania. Mam się martwić czy może wyolbrzymiam?" – spytał internautów.