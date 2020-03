Bartosz Bielenia i inni polscy artyści w genialnej kampanii społecznej. Namawiają do adopcji zwierząt

Cenieni polscy artyści wzięli udział w niezwykłej kampanii społecznej. Wystylizowani na uczestników programu matrymonialnego kierowali swoje anonse do zwierząt.

Klub Samotnych Serc "Pokochaj" to niezwykły klip, będący częścią najnowszej kampanii społecznej Fundacji Głosem Zwierząt. Wideo, w którym możemy zobaczyć Bartosza Bielenię, Agatę Buzek, Justynę Wasilewską, Katarzynę Żak, Jacka Braciaka oraz Sebastiana Stankiewicza, stylizowane jest na program matrymonialny rodem z lat 80.

Klub Samotnych Serc "Pokochaj" - niezwykła kampania społeczna

Artyści występujący w klipie poszukują swoich drugich połówek, kierując do nich swoje anonse. Ubrani w typowe dla lat 80. stylizacje przedstawiają się potencjalnym kandydatom, oferując między innymi drapanie po plecach. Jak się okazuje, nie zwracają się jednak do ludzi a czworonogów. Humorystyczne film z udziałem lubianych artystów ma zachęcić do adopcji zwierząt lub wpłaty 1 procenta podatku na rzecz organizacji.