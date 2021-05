Basia Kurdej-Szatan wróciła do formy po ciąży. Z dumą odsłania wyrzeźbione ciało

My również dołączamy się do gratulacji, ale jednocześnie chcemy przypomnieć, że powrót do formy sprzed ciąży jest bardzo indywidualną sprawą i każda kobieta może inaczej przechodzić przez ten okres. Jednej udaje się wcześniej drugiej trochę później. Grunt to zaakceptować te różnice i w swoim rytmie dążyć do wyznaczonego celu.